rpa1

Павел rpa1

 
51 годУкраина/Ильичевск
8 лет на фриланс-бирже
Был
12 часов назад
Инженер, конструктор, машиностроение, металлоконструкции

Опыт работы конструктором более 20 лет. Работаю в SolidWork, Invertor, Компас, Revit (несложные проекты).

Имею опыт проектирования по следующим направлениям:

  • Машины непрерывного транспорта (шнековые и ленточные конвейеры, транспортные трубы, элеваторы и др.).

  • Грузоподъемные механизмы (лебедки, кран балки, подъемники различных типов).

  • Металлоконструкции (фермы, каркасы, стойки для эл. оборудования, и др.).

  • Проектирование зданий раздел ТХ. Проектировал театры от концепции до рабочего проекта, в команде с другими специалистами. Проектировал технологические линии хим производств, совместно с технологом производства. Выполняю проекты для механосборочных и деревообрабатывающих цехов с подбором оборудования.

  • Режущий инструмент всех типов для металлорежущих и деревообрабатывающих станков.

  • Станочная оснастка, любая.

  • Пневматические и гидравлические машины, агрегаты и приспособления, в том числе испытательные стенды.

Портфолио