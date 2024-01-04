Опыт работы конструктором более 20 лет. Работаю в SolidWork, Invertor, Компас, Revit (несложные проекты).
Имею опыт проектирования по следующим направлениям:
Машины непрерывного транспорта (шнековые и ленточные конвейеры, транспортные трубы, элеваторы и др.).
Грузоподъемные механизмы (лебедки, кран балки, подъемники различных типов).
Металлоконструкции (фермы, каркасы, стойки для эл. оборудования, и др.).
Проектирование зданий раздел ТХ. Проектировал театры от концепции до рабочего проекта, в команде с другими специалистами. Проектировал технологические линии хим производств, совместно с технологом производства. Выполняю проекты для механосборочных и деревообрабатывающих цехов с подбором оборудования.
Режущий инструмент всех типов для металлорежущих и деревообрабатывающих станков.
Станочная оснастка, любая.
Пневматические и гидравлические машины, агрегаты и приспособления, в том числе испытательные стенды.
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