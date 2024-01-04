Проектирование зданий раздел ТХ. Проектировал театры от концепции до рабочего проекта, в команде с другими специалистами. Проектировал технологические линии хим производств, совместно с технологом производства. Выполняю проекты для механосборочных и деревообрабатывающих цехов с подбором оборудования.