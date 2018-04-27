оптимизация РСЯ, реклама (РСЯ), ретаргетинг, аудит сайта

Здравствуйте!

Меня зовут Татьяна. https://vk.com/id478622247

Я только начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ), у меня нет ни одного отзыва.

Когда, закончиться обучение 3-х месячного интернет-тренинга “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, я уже будет специалистом. А сейчас, усиленно изучала самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно , точнее взамен попрошу отзыв о моей работе.

Я предлагаю настроить вам текстовую интернет рекламу (РСЯ), провести все различный аудит: аудит рекламы в РСЯ, аудит элементов сайта, технический аудит, аудит форм.

Многие специалисты, которые запускает интернет рекламу, не знают, что делать, когда, конверсия уменьшается.

Я могла бы помочь оптимизировать рекламную компанию, настроить, дать рекомендации по вашим проблемам, как повысить конверсию, когда, и как это сделать!

Помогла бы правильно настроить Яндекс Метрику, чтобы Вы видел статистку.

Я понимаю, что с новичками рискованно работать, а Вы попробуйте!

К примеру, можно не трогать Ваши настройки запушенной рекламной компании, а параллельно скопировать её в direct commander, и там её оптимизировать. И всё это делается бесплатно .

Я могла бы помочь Вам не терять ваших клиентов, которые уже были на вашем сайте, посмотрели страницы сайта, может уже перешел на форму заказа, но не оформили заказ это сделать ретаргетинг.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа. Заходите ко мне в: https://vk.com/id478622247

Skype: zenevat