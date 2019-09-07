Фотограф/Видеограф

Привет! Меня звать Андрей, я работаю в сфере Photo/Video production. Помогаю воплотить кадры с головы в реальную жизнь.

• P H O T O •

- Помощь с разработкой образа и выбором локации,

- Обработка на любой вкус и цвет, начиная от Портретной Ретуши и до обработки в стиле CyberPunk.

Виды сьемок:

- Студийная

- Уличная

- Реклама

- Love Story

- Свадебная

- Спорт

• V I D E O •

- Построение сценария

- Организация всех необходимых ресурсов

- Видеомонтаж любой сложности

Виды сьемок:

- Love Story

- Реклама

- Любые другие интересные идеи которые требуют сложной обработки

Портфолио: @rudolf_shnaps_production

Цены:

Photo - 400 грн/час +

Video - 1000 грн/день

Услуги аренды студии не входят в стоимость.