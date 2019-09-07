Фотограф/Видеограф
Привет! Меня звать Андрей, я работаю в сфере Photo/Video production. Помогаю воплотить кадры с головы в реальную жизнь.
• P H O T O •
- Помощь с разработкой образа и выбором локации,
- Обработка на любой вкус и цвет, начиная от Портретной Ретуши и до обработки в стиле CyberPunk.
Виды сьемок:
- Студийная
- Уличная
- Реклама
- Love Story
- Свадебная
- Спорт
• V I D E O •
- Построение сценария
- Организация всех необходимых ресурсов
- Видеомонтаж любой сложности
Виды сьемок:
- Love Story
- Реклама
- Любые другие интересные идеи которые требуют сложной обработки
Портфолио: @rudolf_shnaps_production
Цены:
Photo - 400 грн/час +
Video - 1000 грн/день
Услуги аренды студии не входят в стоимость.