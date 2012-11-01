Максименко Павел
Программист C\С++
HTML, CSS, JavaScript, XML
Дата рождения: 24 мая 1981 (33 года)
Город: Милан Италия
Эл. почта: [email protected]
Цель
Разработка программного обеспечения.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
C\C++ (ООП), HTML5, CSS3, JavaScript, jQyery, Bootstrap, XML - начальный уровень.
CorelDRAW, Photoshop - среднее владение.
Опыт программирования на уровне обучения;(С\С++ - Морской бой, монополия, Х\О,…)
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Образование
Высшее
с 11.2012 по 05.2014
Компьютерная Академия “Шаг”, Программирование, Николаев.
Неоконченное высшее
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова.
“Программное обеспечение автоматизированных систем”.
Николаев.
Техникум Черкасского государственного технологического университета
“Программное обеспечение автоматизированных систем”.
Смела.Дополнительное образование
2009г. 3 мес. – Учебный центр "Фаворит" coreldraw & photoshop