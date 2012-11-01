run_

Павел Максименко run_

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программист C\С++ HTML, CSS, JavaScript, XML

Максименко Павел

Программист C\С++

HTML, CSS, JavaScript, XML

Дата рождения: 24 мая 1981 (33 года)

Город: Милан Италия

Эл. почта: [email protected]

Цель

Разработка программного обеспечения.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

C\C++ (ООП), HTML5, CSS3, JavaScript, jQyery, Bootstrap, XML - начальный уровень.

CorelDRAW, Photoshop - среднее владение.

Опыт программирования на уровне обучения;(С\С++ - Морской бой, монополия, Х\О,…)

.

Образование

Высшее

с 11.2012 по 05.2014

Компьютерная Академия “Шаг”, Программирование, Николаев.

Неоконченное высшее

Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова.

“Программное обеспечение автоматизированных систем”.

Николаев.

Техникум Черкасского государственного технологического университета

“Программное обеспечение автоматизированных систем”.

Смела.Дополнительное образование

2009г. 3 мес. – Учебный центр "Фаворит" coreldraw & photoshop