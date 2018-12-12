ruskatilaeva

WEB-РАЗРАБОТЧИК / HTML-ВЕРСТАЛЬЩИК ПРОГРАММИСТ PHP / JAVASCRIPT

Доброго времени суток, меня зовут Руслан. Занимаюсь разработкой сайтов с нуля, под ключ. Выполняю верстку и программирование сайтов. Делаю адаптивную верстку на Bootstrap, таким образом Ваш сайт будет отлично выглядеть на всех устройствах. Любой начатый проект довожу до конца, постоянно совершенствую свой профессиональный уровень. Вы можете заказать у меня разработку сайта с нуля, или связаться со мной для сотрудничества.

Профессиональное создание сайтов: разработка дизайна, HTML верстка,MySQL, программирование на PHP, JavaScript, AJAX

Занимаюсь разработкой сайтов любой направленности — Сайты-визитки, одностраничники(landing page), блоги, корпоративные сайты, интернет-магазины...