ruskatilaeva

WEB-РАЗРАБОТЧИК / HTML-ВЕРСТАЛЬЩИК ПРОГРАММИСТ PHP / JAVASCRIPT
Доброго времени суток, меня зовут Руслан. Занимаюсь разработкой сайтов с нуля, под ключ. Выполняю верстку и программирование сайтов. Делаю адаптивную верстку на Bootstrap, таким образом Ваш сайт будет отлично выглядеть на всех устройствах. Любой начатый проект довожу до конца, постоянно совершенствую свой профессиональный уровень. Вы можете заказать у меня разработку сайта с нуля, или связаться со мной для сотрудничества.
Профессиональное создание сайтов: разработка дизайна, HTML верстка,MySQL, программирование на PHP, JavaScript, AJAX
Занимаюсь разработкой сайтов любой направленности — Сайты-визитки, одностраничники(landing page), блоги, корпоративные сайты, интернет-магазины...
- Полный цикл — Анализ конкурентов, разработка концепции, дизайна, фирменного стиля, создание, наполнение контентом, дальнейшая поддержка, продвижение, обучение работе с CMS.
- Использование лицензионной графики при разработке дизайна сайта (дизайн-макеты сайтов, шаблоны, баннеры, инфографика, иконки, фоны, стоковые изображения, текстуры...).
- Наращивание функционала сайта в соответствии с задачами — Подключение к сайту закладок социальных сетей, Яндекс-Карт, каталога, мультиязычности, виджетов групп социальных сетей, подписной формы, личного кабинета пользователя...