Высшее образование (УГАТУ) - специалист по защите информации.
Сейчас учусь в аспирантуре (на САПР).
Опыт работы:
– в качестве системного и сетевого администратора (сейчас инженер УГАТУ),
– установка локальных сетей,
– программирование на с++, php (немного и на остальных языках (Basic, Java, c#)- Visual (обычный и .Net) и Borland среды),
– графика в Adobe Photoshop (также начальный уровень в 3DMax), восстановление и редактирование фотографий,
– кодирование видео и аудио, монтаж фильмов,
– установка и обслуживание различной техники (также заправка и ремонт принтеров, сервисные работы с телефонами Siemens 5x серии).
php-работы не разглашаются
поставлены на modx:
Также есть старая страничка (давно там не был):
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!