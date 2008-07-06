Высшее образование (УГАТУ) - специалист по защите информации.

Сейчас учусь в аспирантуре (на САПР).

Опыт работы:

– в качестве системного и сетевого администратора (сейчас инженер УГАТУ),

– установка локальных сетей,

– программирование на с++, php (немного и на остальных языках (Basic, Java, c#)- Visual (обычный и .Net) и Borland среды),

– графика в Adobe Photoshop (также начальный уровень в 3DMax), восстановление и редактирование фотографий,

– кодирование видео и аудио, монтаж фильмов,

– установка и обслуживание различной техники (также заправка и ремонт принтеров, сервисные работы с телефонами Siemens 5x серии).

php-работы не разглашаются

поставлены на modx:

www.karagay.ru

www.centre-climat.ru

www.test.superok.ru

Также есть старая страничка (давно там не был):

www.new-gar13.narod.ru

e-mail: [email protected]