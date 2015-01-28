rustikello

Переводчик итальянского яыка

Свободно владею итальянским языком.

Имею многолетний опыт работы переводчиком (письменный, устный, последовательный, синхронный, с/на итальянский язык). Выполню качественно и в срок переводы любой сложности. Грамотно перевожу как на русский, так и на итальянский.

В течение восьми лет жил, работал и учился в Италии (г. Генуя, есть вид на жительство с возможностью свободного въезда на территорию стран-участников Шенгенского соглашения). Четыре года работал в Тюмени менеджером по продажам приборов КИПиА, а также котельного и другого технически сложного оборудования, затем в течение 2,5 лет работал на Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС, выполнял все возможные виды переводов от письменного, последовательного, синхронного, "в поле" до переговоров на высшем уровне.