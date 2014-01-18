rvkstudent

Возраст: 23 года

Гражданство: РФ

Телефон: 8 910 661 96 66

Знание компьютера:

Настройка и администрирование ОС Windows, Unix, программирование на C, офисные и графические пакеты, работа с биллинговыми системами, SQL, netflow

Опыт работы:

08.2003 – настоящее время, ОАО «ЦентрТелеком», инженер электросвязи

Образование:

Учебное заведение: Костромской Государственный Технологический Университет Дата окончания: Июнь 2003 года

Факультет: Механический

Специальность: Компьютерное проектирование процессов в машиностроении

Степень: Диплом

Дополнительные сведения:

Личные качества: активность, энергичность, высокая работоспособность, инициативность, исполнительность, пунктуальность, ответственно отношусь к порученной работе, всегда ориентирован на положительный результат. Легко строю отношения с новыми людьми.