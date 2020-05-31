Создание сайтов

Создание посадочных страниц (Landing page), сайтов под ключ любой сложности. Наша команда может все, начиная от сайта визитки до интернет-магазина или большого портала. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все работы выполняются своевременно.

Мы создаем сайты на языке Python и фреймворке Django. Час работы с проектами по Django у нас

стоит 10$. Разрабатываем как новые проекты, так и дорабатываем уже существующие.

Наша команда состоит из: менеджера проектов, 2-х дизайнеров, 2-х программистов (бэк-энд), 2-х верстальщиков, 3-х копирайтеров, маркетолога, директолога, переводчика, SMM специалиста и SEO специалиста.

Осуществляем поддержку после завершения проекта.

Занимаемся привлечением новых клиентов.

В продвижение входит: составление семантического ядра, написание и размещение статей на сайте, закупка внешних ссылок, внутренняя оптимизация сайта, ведение статистики посещаемости, предоставление отчетов о проделанной работе каждый месяц.