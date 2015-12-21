s_yanovich

Требуется логотип для сайта. Тематика: сервисный центр по ремонту офисных принтеров. Домен (может быть обыграно в логотипе: printer.services). Основная идея - вписать иконку принтера в красный крест (см. прикрепленное изображение). Пожелания: ясная и четкая графика, оригинальность.