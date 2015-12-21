s_yanovich

Ольга, здравствуйте! Нам требуется логотип, понравились ваши работы - не понял, как с вами связаться?
Логотипы и Знаки1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Ольга, здравствуйте! Нам требуется логотип, понравились ваши работы - не понял, как с вами связаться?
Требуется логотип для сайта. Тематика: сервисный центр по ремонту офисных принтеров. Домен (может быть обыграно в логотипе: printer.services). Основная идея - вписать иконку принтера в красный крест (см. прикрепленное изображение). Пожелания: ясная и четкая графика, оригинальность.
Требуется логотип для сайта. Тематика: сервисный центр по ремонту офисных принтеров. Домен (может быть обыграно в логотипе: printer.services). Основная идея - вписать иконку принтера в красный крест (см. прикрепленное изображение). Пожелания: ясная и четкая графика, оригинальность.