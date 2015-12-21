s_yanovich

Сергей Янович s_yanovich

 
49 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется логотип для сайта

    Требуется логотип для сайта. Тематика: сервисный центр по ремонту офисных принтеров. Домен (может быть обыграно в логотипе: printer.services). Основная идея - вписать иконку принтера в красный крест (см. прикрепленное изображение).  Пожелания: ясная и четкая графика, оригинальность.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется логотип для сайта

    Требуется логотип для сайта. Тематика: сервисный центр по ремонту офисных принтеров. Домен (может быть обыграно в логотипе: printer.services). Основная идея - вписать иконку принтера в красный крест (см. прикрепленное изображение).  Пожелания: ясная и четкая графика, оригинальность.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад