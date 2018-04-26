Обработка фотографий\Перевод простых текстов с чешский-русский, русский-чешский

Фотография:

- Замена фона;

- Ретушь фона(убрать элементы, размыть);

- Ретушь лица( непрофессионал , но с недостатками и всяческими неровностями кожи справлюсь);

- Обработка в стиле полигональный арт;

- Обработка в стиле грайм арт;

- Обводка(контур лица\предмета\чего-либо еще)

Перевод чешский-русский:

Чешский уровня А2, могу перевести простой текст как с чешского на русский, так и с русского на чешский.