safwald

Наталья safwald

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Обработка фотографий\Перевод простых текстов с чешский-русский, русский-чешский

Фотография: 

- Замена фона;

- Ретушь фона(убрать элементы, размыть);

- Ретушь лица(непрофессионал, но с недостатками и всяческими неровностями кожи справлюсь);

- Обработка в стиле полигональный арт;

- Обработка в стиле грайм арт;

- Обводка(контур лица\предмета\чего-либо еще) 

Перевод чешский-русский: 

Чешский уровня А2, могу перевести простой текст как с чешского на русский, так и с русского на чешский. 