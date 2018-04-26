Обработка фотографий\Перевод простых текстов с чешский-русский, русский-чешский
Фотография:
- Замена фона;
- Ретушь фона(убрать элементы, размыть);
- Ретушь лица(непрофессионал, но с недостатками и всяческими неровностями кожи справлюсь);
- Обработка в стиле полигональный арт;
- Обработка в стиле грайм арт;
- Обводка(контур лица\предмета\чего-либо еще)
Перевод чешский-русский:
Чешский уровня А2, могу перевести простой текст как с чешского на русский, так и с русского на чешский.
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