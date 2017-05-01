Дизайн, Моделирование, Визуализация.
Дизайн по широкому спектру направлений и любой сложности. Среди Ваших заказов могут быть Интерьеры, Экстерьеры, Мебель, Малые архитектурные формы, Ювелирные изделия, Логотипы, Фирменный стиль, Обложки для книг и иллюстрации к ним, Игры и т.д.
А так же, моделирую и визуализирую в 3D согласно референсам ( рисункам) чертежам и прочей информации из ТЗ.
Кроме лекал для покроя по дизайну одежды.
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Портфолио
- 3D модель мусульманского памятника.451 просмотр
- Проектирование и визуализация ротонды.315 просмотров
- Дизайн и визуализация кольца.446 просмотров
- Зал для мероприятий.330 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
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