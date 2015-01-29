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Журналист-телевизионщик, который год назад сменил микрофон на погремушку, и теперь рассказывает не о событиях в стране и мире, а сказки на ночь одну маленькому слушателю. Пишу грамотно, просто о сложном, на любые темы, оперативно. Готова рассмотреть любые предложения. Основная тематика до декрета - общественно-политическая. Последнее место работы - авторская программа "Картина мира с Юрием Козиятко" генерального директора ЗАО "Столичное телевидение". За время работы написаны сотни сценариев репортажей, а также полностью подготовлены к эфиру (разработка темы, поиск героев, интервью, съемки, написание сценария, монтаж) три документальных фильма "Молдова: история смуглянки", "Белорусские следы во Франции", ""Читатели" (цикл "Книжная история").

Опыт работы в СМИ более 5 лет.

Июль 2011 — по настоящее время (3 года 7 месяцев) Столичное телевидение, ЗАО Минск, www.ctv.by/ (если в поисковике ввести мое "телевизионное" имя Вероника Сакун (девичья фамилия), то можно посмотреть примеры работ). Корреспондент дирекции специальных проектов