sangviniy_web

SMM-специалист
Веду и страницы в инстаграм и фейсбук и качаю бренд и личный бренд. Провожу бесплатные консультации по социальной сетям и по полному разбору бизнеса.
Настрою вам таргет в Facebook Ads ,без головной боли,и приведу максимально целевых клиентов по минимальной цене. С моими услугами у вас больше не будет вопросов - где взять клиентов в бизнес ,или как прокачать свой блог.
Работаю с помощником.
Из личных качеств:
- Честный
- Ухожу в работу с головой
- Имею аналитический склад ума
- Всегда поддерживаю хорошие отношения с людьмиЦены в основном договорные так как у каждого проекта свои цели и сложности.
Но вот приблизительные:
60$ ведение страницы.
10$ за одну рекламную интеграцию
50$ за тестирование и определение лучшей и самой дешевой схемы приведения клиентов через фейсбук ,лично для вас
100$ - то что за 50 , и плюс тут плата за месяц, тут ухожу с помощником полностью в проект , прорабатываю и внедряю маркетинговые стратегии. Работаю по предоплате