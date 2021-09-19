sangviniy_web

Быстрая и качественная вёрстка сайтов любой сложности

SMM-специалист

Веду и страницы в инстаграм и фейсбук и качаю бренд и личный бренд. Провожу бесплатные консультации по социальной сетям и по полному разбору бизнеса.

Настрою вам таргет в Facebook Ads ,без головной боли,и приведу максимально целевых клиентов по минимальной цене. С моими услугами у вас больше не будет вопросов - где взять клиентов в бизнес ,или как прокачать свой блог.

Работаю с помощником.

Из личных качеств:

- Честный

- Ухожу в работу с головой

- Имею аналитический склад ума

- Всегда поддерживаю хорошие отношения с людьмиЦены в основном договорные так как у каждого проекта свои цели и сложности.

Но вот приблизительные:

60$ ведение страницы.

10$ за одну рекламную интеграцию

50$ за тестирование и определение лучшей и самой дешевой схемы приведения клиентов через фейсбук ,лично для вас