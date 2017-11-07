sanya_pastuh

SEO - продвижение

Раскрутка и продвижение сайта SEO в Google, Яндекс, BingSEO (Search Engine Optimization) – это ряд мероприятий в Интернет, целью которых является достижение рейтинговых позиций сайтов в поисковых системах (Google, Яндекс и др.) по выбранной группе ключевых запросов (например – «раскрутка сайта», «сделать сайт в киеве», «купить кондиционер», «регистрация ооо» и т.д.).

Главной задачей SEO является привлечение большого количества посетителей, чтобы впоследствии достичь определенных целей, которые ставят перед собой коммерческие фирмы либо частные лица.

Поисковая оптимизация представляет собой целую науку, цель которой сделать сайт популярным, привлечь посетителя на сайт и побудить его к определенному действию – купить товары или воспользоваться услугой с сайта. Обращайтесь, буду рад сотрудничеству. Я знаю как сделать что бы Ваш сайт приносил доход!