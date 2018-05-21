sarozhynskaya

Добрый день!
Немного обо мне:
- Ответственная
- Позитивная
- Владею тайм-менеджментом
- Справедливая
- Пунктуальная
- Открыта к обучению и совершенствованию
- Люблю порядок вокруг себя и в голове
- Многозадачна
- Достаточно терпелива
- Стресоустойчева
- Владею итальянским и немного англ.
- с клиентами
- вела 2 сайта + соц сети
- в продажах
- личным помощником руководителя ( встречи, переговоры, поиск инфо, курирование объектов и т.д...)
- аудитором
- и еще множество мелких проектов.
- Спорт
- благотворительность
- hade made
- йога
- самосовершенствование
- психология