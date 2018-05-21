sarozhynskaya

Катерина Сарожинская sarozhynskaya

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Добрый день!

Немного обо мне: 

  • Ответственная
  • Позитивная
  • Владею тайм-менеджментом
  • Справедливая
  • Пунктуальная
  • Открыта к обучению и совершенствованию
  • Люблю порядок вокруг себя и в голове
  • Многозадачна
  • Достаточно терпелива
  • Стресоустойчева
  • Владею итальянским и немного англ.
Работала:

  • с клиентами
  • вела 2 сайта + соц сети
  • в продажах
  • личным помощником руководителя ( встречи, переговоры, поиск инфо, курирование объектов и т.д...)
  • аудитором
  • и еще множество мелких  проектов.
Хоби :

  • Спорт
  • благотворительность
  • hade made
  • йога
  • самосовершенствование
  • психология