sasha26666

Александр Аносов sasha26666

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Водосточная система водостокипластиковые водосточные системы оцинкованные , водосток  пластик , пвх. 

Profil Plastmo Rainway Marley 

Пластмо и Профил  Рейн вей Рейнвей.  Металлический оцинкованный  и с цветным покрытием пластизол или  пурал  желоб,

угол , колено соединитель желоба кронштейн держатель . Оптовые цены. Кровельная компания  Укрсталь  готова предложить Вам большой ассортимент

современных кровельных материалов вразных ценовых диапазонах со склада в городе Запорожье.Наша компания является поставщиком только самых качественных кровельных

материалов: Металлочерепица (Ruukki, ,Pruszynski),Композитная черепица GerardКерамическаячерепица (Jacobi,Roben ,Terreal, Tondach),  Цементно– песчаная черепица Аляска, Битумнаячерепица(Kerabit,Katepal , GAF Tegola),  Профнастил (Ruukki,  Pruszynski), Подкровельныепленки (Juta,Dorken,Tyvek), Водосточные системы,как металлические, так и пластиковые (Profil, Niagara, Zambelli), Утеплители (Rocкwool,  Izover, FIBRAN, Ursa,Технолайт), Мансардные окна (Roto, Velux),  Кровельная вентиляция Vilpe,Чердачные лестницы Oman, Влагостойкаяплита OSB Kronopol, Фасадныесистемы Fasetti , Сэндвич-панели (Ruukki, Pruszynski),Экструдированного пенополистирола (Техноплекс, Ursa, Fibran), Пенопласта, Сайдинг Royal europa,  Сотовогополикарбоната, Зенитные фонари, Штакетникдля забора.Помимоэтого, мы предлагаем и сопутствующие товары: кровельные аксессуары,водосточные системы, мансардные окна, подкровельные пленки, кровельныематериалы запорожье, сайдинг, профнастил, влагостойкие плиты OSB-3,кровельная вентиляция, поликарбонат, утеплители, навесы, козырьки и чердачные

лестницы.