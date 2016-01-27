sasha270116

Александра Милюшко sasha270116

 
34 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Тестировщик ПО

т.м. +38063-073-33-08, +38097-390-58-33

skype: s_milyshko

e_mail: [email protected]

опыт работы QA 1.5 года

IT: Учебный центрHi5 School

  • Специальность: тестирование продуктов ПО
  • Сертификат тестировщик ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИИ ЗНАНИЯ:- Windows, MS Office, Internet, Linux  – опытный пользователь,- аналитический склад ума,- сопровождение сделок, подготовка документов,- учет по сделкам,- знание программ BIT eReport, BIT eTrade Mail, клиент-банк,НДУ-звіт, СПЕД, redmine,  JIRA, базовые знания SQL, Selenium,- работа с нормативными документами,- написание ТЗ,- планирование тестов (определение требований к тестам,оценка рисков, создание расписания, разработка плана тестирования),- разработка тест кейсов,- постановка задач разработчикам и контрольих своевременного выполнения,- проверка результатов, запись ошибок и т. д.- переговоры с заказчиком,- тестирования на веб-и мобильных телефонов и веб-служб   - понимание иопыт работы с клиент-серверной архитектурой.
LinuxRedmineSeleniumSQL