sashabasargina

Создание сайтов на конструкторе Tilda
Мои навыки
- Создаю сайты на конструкторе Tilda (дизайн, структура, техническая часть)
- Обладаю знанием ситуации на текущем рынке посадочных страниц
- Пишу тексты для сайта с нуля
- Редактирую и вычитываю тексты клиента
- Обладаю пониманием продающей структуры лендинга для разных типов услуг: продажа товаров, вебинаров, курсов
- Подбираю и обрабатываю изображения, иконки и иные визуальные элементы сайта
- Имею дизайнерские навыки и художественный взгляд, чувство вкуса, стиля и цвета
- Помогу с покупкой домена для клиента
- Настройка SEO для сайта
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