sashabasargina

Александра sashabasargina

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Создание сайтов на конструкторе Tilda

Мои навыки

  • Создаю сайты на конструкторе Tilda (дизайн, структура, техническая часть)
  • Обладаю знанием ситуации на текущем рынке посадочных страниц
  • Пишу тексты для сайта с нуля
  • Редактирую и вычитываю тексты клиента
  • Обладаю пониманием продающей структуры лендинга для разных типов услуг: продажа товаров, вебинаров, курсов
  • Подбираю и обрабатываю изображения, иконки и иные визуальные элементы сайта
  • Имею дизайнерские навыки и художественный взгляд, чувство вкуса, стиля и цвета
  • Помогу с покупкой домена для клиента
  • Настройка SEO для сайта