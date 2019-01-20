saska5t5

Алекксандр saska5t5

 
32 годаРоссия/Железногорск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Привет! Предлагаю услуги качественного видеомонтажа! Опыт работы есть, владею Adobe Premier Pro, Adobe After Effects.

After Effects