Есть наброски для аудио джинглов к программе и роликов!
Аудиомонтаж9 заявок
Закрыт
5 лет назад
Привет! Предлагаю услуги качественного видеомонтажа! Опыт работы есть, владею Adobe Premier Pro, Adobe After Effects.
Есть наброски для аудио джинглов к программе и роликов!
Нужна минусовка этого трека,бюджет небольшой НО все оговариваемо! Минусовок нужно много так что ищу на постоянку!
нужно разработать самый простой движок для автоквеста
Есть готовый спектакль на 5 актеров его нужно озвучить то есть записать все диалоги и смонтировать+ добавить красивые подклады!