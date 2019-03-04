savav

Владимир savav

 
63 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
мы - кузнецы, и дух наш молод

Владимир Семенович[email protected]Тел.067-243-9898Образование –журналист, филологОпыт работы:1998 - 1999 г.г.– выпускающий редактор газеты«Московский комсомолец  в Украине»1999 – 2000 г.г.-  ответственный секретарь, первый зам. редактора  газеты «Хрещатик»2000 – 2007 г.г. – главный редактор газеты и сайта  «Киевскийрегион»2007-2009 г.г.редакторинтернет-издания «Трибуна України»2009 – 2016 г.г.– редактор газеты и сайта «За київським часом»2016 – декабрь 2018г.г. –  ответственный секретарь, шеф-редактор газеты «Вечірній Київ»