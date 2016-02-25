sazonov-oe

SMM-специалист

1. Дэдди: Бар на каждый день (г. Екатеринбург)

https://vk.com/daddybar

https://www.facebook.com/daddybar/

В течении полугода количество подписчиков увеличилось с 600 до 4300 в Вконтакте и до 520 в Фэйсбуке, а среднесуточная посещаемость увеличилась в 3 раза.

Проведена акция "Я друг Дэдди", за время которой повторно посетили заведение 209 человек, бар получил более 150 тыс.руб.

2. Кальянная "KAIFOOI" (г. Екатеринбург)

http://vk.com/kaifooi

За время работы количество подписчиков увеличилось с 0 до 2100 человек,

среднесуточная посещаемость 190 человек и эти числа продолжают увеличиваться.

После первого организованного посева, было привлечено более 50 клиентов, средний чек 650 рублей.

А так же, был создан инфоповод, который помог разместить рекламу кальянной в крупнейших группах Екатеринбурга, в обход антитабачному закону.

4. ЗАО "Химические Системы" (г. Екатеринбург)

Работа с негативом. Удалены все негативные отзывы и написаны новые.

5. "Планета Авто" (г. Екатеринбург)

http://vk.com/planetaautoekb

В среднем привлеченный клиент вышел в 15 рублей.

6. BigFootStore (г. Москва)

https://www.facebook.com/46andmore

https://vk.com/bigfootstore

Выделить аудиторию с размером ноги 46 и выше? Легко!

Стоимость клика не более 4 рублей, подписчик в группу 17 рублей, а заказ ~250 рублей.

7. Интернет-магазин "Чайная Гора" (г. Москва)

https://vk.com/teamountain

После проведения всех подготовительных работ, стоимость клика составила 7

рублей, а стоимость заказа в пределах 110 рублей. А так же получено 18

клиентов из сегмента HoReCa.

8. Пляжный комплекс CHERNOMORSKAYA5 (г. Сочи)

https://www.facebook.com/chernomorskaya5/

https://www.instagram.com/chernomorskaya5/

Количество подписчиков увеличилось за один месяц работы с 200 до 680 в Фэйсбуке и в инстаграме с 700 до 4200.

Только целевые подписчики, с достатком выше среднего, из городов Екатеринбург, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар.

9. EKATERINBURG_POST (г. Екатеринбург)

https://www.instagram.com/ekaterinburg_post/

Страница посвященная жизни города.

С 0 до 4500 подписчиков за 35 дней. Более 50% контента генерировали подписчики.

10. Гриль-бар "ЕГЕРЬ" (г. Екатеринбург)

Как увеличить оборот бара в более, чем 2 раза?

Организация мероприятий и продвижение их через социальные сети.

Увеличение месячного оборота с 250 до 860 тыс. рублей за два месяца.

11. Концерт в поддержку документального фильма "Нужное подчеркнуть" (г. Екатеринбург)

https://vk.com/nuzgnoe

Собрать почти 500 человек на концерт? Это не самая простая задача, особенно когда бюджет у тебя очень ограничен.

За две недели продано 485 билетов, средняя цена билета 400 рублей.

На второй концерт продано 408 билетов, средняя цена билета 600 рублей.

12. Видео продакшн "BIG BAG FILMS"

http://vk.com/bigbagfilms

Сегмент b2b, привлечено уже четыре клиента, средний чек более 200 тыс. рублей.

Так же сотрудничал с Cosmo Shop (г. Екатеринбург), Кальянная "25:00" (г. Москва), Сеть салонов швейцарских часов "Студия Времени" (г. Екатеринбург), Монархическая Партия (г. Екатеринбург), АКБ "АТОМ" (г. Москва), Английский паб "Ben Hall" (г. Екатеринбург), интернет-магазин детской одежды "Ellfy" (г. Москва), кинокомпания "QWERTY Cinema" (г. Екатеринбург), бутик брендовой одежды "Bogner" (г. Москва)