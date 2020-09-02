Перевод аудио в текст за 4 руб/мин !

Сервис онлайн-транскрибации Scribe.team создан для тех, кто зарабатывает на ручном переводе аудио записей и тех, кому требуется помощь в обработке больших массивов аудио-данных.

Процесс полностью автоматизирован: от регистрации до выгрузки готового документа.