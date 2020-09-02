Транскрибации Сервис scribe_teamscribe_team
43 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Перевод аудио в текст за 4 руб/мин !
Сервис онлайн-транскрибации Scribe.team создан для тех, кто зарабатывает на ручном переводе аудио записей и тех, кому требуется помощь в обработке больших массивов аудио-данных.
Процесс полностью автоматизирован: от регистрации до выгрузки готового документа.
- Распознавание речи со знаками препинания
- Встроенный редактор
- Синхронизация документа с аудиозаписью
- Загрузка любых аудио файлов
- В разы быстрее ручного перевода
Действие аккаунта приостановлено!