sebaybakov

Гость sebaybakov

 
60 летИзраиль/Эйлат
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

[email protected]

  • РНР,MySQL

    $50

    Тестирование и настройка работы скрипта. Изменить настройки распределения денег. Оплата по договорённости. Подробности в файле.

    MySQL
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменить правила выплат и протестировать скрипт автосерфинг.

    $50

    Есть сайт. Надо протестировать и настроить работу скрипта. Надо изменить правила распределения денег(выплаты,проценты и т.п.) Б/Д сохранить. Дизайн менять не надо!!! Подробности в Тех.задании в приложенном файле.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад