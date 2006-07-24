sebaybakov

$50
Тестирование и настройка работы скрипта. Изменить настройки распределения денег. Оплата по договорённости. Подробности в файле.
Прочеенет заявок
Закрыт
17 лет назад
Тестирование и настройка работы скрипта. Изменить настройки распределения денег. Оплата по договорённости. Подробности в файле.
Есть сайт. Надо протестировать и настроить работу скрипта. Надо изменить правила распределения денег(выплаты,проценты и т.п.) Б/Д сохранить. Дизайн менять не надо!!! Подробности в Тех.задании в приложенном файле.