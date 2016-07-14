Профессионал в сфере персональных данных, документационному обеспечению управления и архивному делу
О себе:
Руководитель службы документационного обеспечения управления одного из крупнейших высших учебных заведений Уральского Федерального Округа. Высшее образование, профессиональный документовед, юрист, преподаватель. Стаж – более 30 лет.
Провожу консультации, обучающие программы, тренинги и мастер-классы по документационному обеспечению управления (делопроизводству) и архивному делу.
Виды работ:
Составление любых организационно-распорядительных документов:
- устав;
- положение;
- регламенты;
- инструкции (в том числе должностные);
- кадровые документы;
- составление номенклатуры дел, определение сроков хранения документов;
- проведение экспертизы ценности документов и их уничтожения.
- разработка пакета необходимых документов по обработке персональных данных для прохождение проверок Роскомнадзором
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