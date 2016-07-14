securedesk

Наталья securedesk

 
56 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессионал в сфере персональных данных, документационному обеспечению управления и архивному делу

О себе:

Руководитель службы документационного обеспечения управления  одного из крупнейших высших учебных заведений Уральского Федерального Округа. Высшее образование, профессиональный документовед, юрист, преподаватель. Стаж – более 30 лет.

Провожу консультации, обучающие программы, тренинги и мастер-классы по документационному обеспечению управления (делопроизводству) и архивному делу.  

Виды работ:

Составление любых организационно-распорядительных документов:

  • устав;
  • положение;
  • регламенты;
  • инструкции (в том числе должностные);
  • кадровые документы;
  • составление номенклатуры дел, определение сроков хранения документов;
  • проведение экспертизы ценности документов и их уничтожения.
Персональные данные:
  • разработка пакета необходимых документов по обработке персональных данных для прохождение проверок Роскомнадзором
Юридические услуги
нет отзывов
$4/час
от $30
нет рейтинга