Профессионал в сфере персональных данных, документационному обеспечению управления и архивному делу

О себе:

Руководитель службы документационного обеспечения управления одного из крупнейших высших учебных заведений Уральского Федерального Округа. Высшее образование, профессиональный документовед, юрист, преподаватель. Стаж – более 30 лет.

Провожу консультации, обучающие программы, тренинги и мастер-классы по документационному обеспечению управления (делопроизводству) и архивному делу.

Виды работ:

Составление любых организационно-распорядительных документов:

устав;

положение;

регламенты;

инструкции (в том числе должностные);

кадровые документы;

составление номенклатуры дел, определение сроков хранения документов;

проведение экспертизы ценности документов и их уничтожения.