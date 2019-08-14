Начинающий СММ-менеджер
Я - начинающий SMM-менеджер.
Готова взяться за вашу группу и предложить следующие услуги:
Продвижение сообществ/публичных страниц ВКонтакте:
• Настройка единого фирменного дизайна группы (обложка, аватар, оформление в фирменном стиле элементов группы);
• Наполнение интересным продающим контентом;
• Размещение рекламных постов в тематических/городских сообществах;
• Проведение конкурсов, розыгрышей;
• Привлечение потенциальных клиентов.
Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте.
Действие аккаунта приостановлено!