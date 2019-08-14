selica

Ирина selica

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Начинающий СММ-менеджер

Я - начинающий SMM-менеджер.

Готова взяться за вашу группу и предложить следующие услуги:

Продвижение сообществ/публичных страниц ВКонтакте:

• Настройка единого фирменного дизайна группы (обложка, аватар, оформление в фирменном стиле элементов группы);

• Наполнение интересным продающим контентом;

• Размещение рекламных постов в тематических/городских сообществах;

• Проведение конкурсов, розыгрышей;

• Привлечение потенциальных клиентов.

Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте.