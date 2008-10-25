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Мария Атамеева
sellena666
sellena666
36 лет
Россия
/
Саратов
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
14 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Виталий
vitalz
45 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
36 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Нужно вырезать по контуру фотографии детей.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
1
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