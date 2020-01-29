semenetsdima2018

Семенец Дмитрий Владимирович
Пол: мужской
Возраст: 29 лет
SEO-специалист
Ключевая информация
Кто я?
Сертифицированный специалист Google Adwords. Опытный специалист в сфере SEO и таргетированной рекламы.
Почему я?
Более 50 успешных проектов. Использование всех инструментов и новинок в сфере интернет-маркетинга.
Что могупредложить?
• Контекстная реклама в Google Adwordsи ее сопровождение.
• Web-аналитика (Google Analytics, Яндекс.Метрика).
• Услуги SEO-оптимизации.
• Таргетированная реклама в социальных сетях.
Опыт работы
SEO-специалист
сентябрь 2012 - октябрь 2017 (5лет 1 мес)
Интернет - магазин (https://kasta.ua/)
Обязанности:
- Продвижение сайта в поисковых системах (SEO) по ключевым запросам в Yandex, Google, оптимизация сайта.
- Вывод сайта поцелевым "продажным" запросам в ТОП-10.
- Постановка задач программистам, наполнение контентом.
- Обработка и публикация изображений.
- Обработка статистики и анализ эффективности SEO.
- Улучшение видимость сайта в органической выдаче.
- Увеличение лидов и конверсий.
- ТОП ПС Yandex и Google по всему ядру целевых конверсионных запросов.
- Увеличение количества целевых посетителей сайта.
- Увеличение количества заявок и звонков.
- Снижение расходов на рекламные кампании
- Снижение затрат на привлечение клиентов.
Внутренняя оптимизация:
1. Внутренний SEO аудит, юзабилити-аудит;
2. Поиск и устранение ошибок, негативно влияющих на дальнейшее продвижение и конверсии;
3. Формирование SEO стратегии продвижения проекта;
4. Сбор и кластеризация семантического ядра запросов;
5. Формирование плана размещения контента;
6. Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы —форматирование текстов и мета-тегов (Title, Description, H1, H2-H6);
7. Внутренняя перелинковка страниц сайта с целью корректного распределения ссылочного веса. 8. Простановка тз и контроль написания текстов
копирайтерами;
9. Размещение и генерация новых страниц.
Внешняя оптимизация:
1. Аудит ссылочного профиля;
2. Анализ конкурентов в нише;
2. Регистрация в локальных каталогах организаций;
3. SERM - работа с репутацией в сети;
4. Регистрация в Яндекс, Google картах, каталогах Яндекс,Dmoz;
5. Снятие санкций поисковых систем (АГС, Минусинск, GooglePenguin, Google Panda);
6. Работа по формированию естественного ссылочного профиля(Crowd Marketing, ссылки с новостных и тематических сайтов, трастовых источников).
Дополнительная информация
Работал с сервисами и софтами для SEO продвижения:
Высокий уровень владения функционалом CMS Wordpress, Bitrix,OpenCart.
Личные качества: высокая степень самоорганизации.Специалист, нацеленный на результат. Готов развивать проекты, применяя свои навыки, знания и умения.