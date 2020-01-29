semenetsdima2018

Seo специалист

Семенец Дмитрий Владимирович

Пол: мужской

Возраст: 29 лет

SEO-специалист

Ключевая информация

Кто я?

Сертифицированный специалист Google Adwords. Опытный специалист в сфере SEO и таргетированной рекламы.

Почему я?

Более 50 успешных проектов. Использование всех инструментов и новинок в сфере интернет-маркетинга.

Что могупредложить?

• Контекстная реклама в Google Adwordsи ее сопровождение.

• Web-аналитика (Google Analytics, Яндекс.Метрика).

• Услуги SEO-оптимизации.

• Таргетированная реклама в социальных сетях.

Опыт работы

SEO-специалист

сентябрь 2012 - октябрь 2017 (5лет 1 мес)

Интернет - магазин (https://kasta.ua/)

Обязанности:

- Продвижение сайта в поисковых системах (SEO) по ключевым запросам в Yandex, Google, оптимизация сайта.

- Вывод сайта поцелевым "продажным" запросам в ТОП-10.

- Постановка задач программистам, наполнение контентом.

- Обработка и публикация изображений.

- Обработка статистики и анализ эффективности SEO.

- Улучшение видимость сайта в органической выдаче.

- Увеличение лидов и конверсий.

- ТОП ПС Yandex и Google по всему ядру целевых конверсионных запросов.

- Увеличение количества целевых посетителей сайта.

- Увеличение количества заявок и звонков.

- Снижение расходов на рекламные кампании

- Снижение затрат на привлечение клиентов.

Внутренняя оптимизация:

1. Внутренний SEO аудит, юзабилити-аудит;

2. Поиск и устранение ошибок, негативно влияющих на дальнейшее продвижение и конверсии;

3. Формирование SEO стратегии продвижения проекта;

4. Сбор и кластеризация семантического ядра запросов;

5. Формирование плана размещения контента;

6. Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы —форматирование текстов и мета-тегов (Title, Description, H1, H2-H6);

7. Внутренняя перелинковка страниц сайта с целью корректного распределения ссылочного веса. 8. Простановка тз и контроль написания текстов

копирайтерами;

9. Размещение и генерация новых страниц.

Внешняя оптимизация:

1. Аудит ссылочного профиля;

2. Анализ конкурентов в нише;

2. Регистрация в локальных каталогах организаций;

3. SERM - работа с репутацией в сети;

4. Регистрация в Яндекс, Google картах, каталогах Яндекс,Dmoz;

5. Снятие санкций поисковых систем (АГС, Минусинск, GooglePenguin, Google Panda);

6. Работа по формированию естественного ссылочного профиля(Crowd Marketing, ссылки с новостных и тематических сайтов, трастовых источников).

Дополнительная информация

Работал с сервисами и софтами для SEO продвижения:

- http://www.key-collector.ru

- https://ahrefs.com

- https://www.similarweb.com

- https://ru.semrush.com

- https://serpstat.com

Высокий уровень владения функционалом CMS Wordpress, Bitrix,OpenCart.

Личные качества: высокая степень самоорганизации.Специалист, нацеленный на результат. Готов развивать проекты, применяя свои навыки, знания и умения.