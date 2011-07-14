ЦЕЛЬ

Получение работы для накопления опыта и развития знаний в сфере ИТ

ОБРАЗОВАНИЕ

2001-2006

«Сибирский государственный индустриальный университет»,

факультет автоматики, информатики и электромеханики,

специальность «Промышленная электроника».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Macromedia Flash 8 (Action Script 2.0, JSFL), HTML (CSS), XML, JavaScript,

Delphi (WinAPI, Word, Excel, RS-232, Centronics), Assembler,

Visual Studio 2005 ( C# ), SQL Server 2005, Swift 3d, Excel, Word, Auto CAD, MatLab.