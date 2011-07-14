ЦЕЛЬ
Получение работы для накопления опыта и развития знаний в сфере ИТ
ОБРАЗОВАНИЕ
2001-2006
«Сибирский государственный индустриальный университет»,
факультет автоматики, информатики и электромеханики,
специальность «Промышленная электроника».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Macromedia Flash 8 (Action Script 2.0, JSFL), HTML (CSS), XML, JavaScript,
Delphi (WinAPI, Word, Excel, RS-232, Centronics), Assembler,
Visual Studio 2005 ( C# ), SQL Server 2005, Swift 3d, Excel, Word, Auto CAD, MatLab.
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