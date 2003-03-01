КИРНОС НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:

Дата рождения: 09.05.1984

Национальность: русский

Семейное положение: холост

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

2001 – 2005 гг. Кокчетавский Институт Экономики

и менеджмента

Квалификация: менеджер-переводчик

Защитил дипломный проект на тему «Стратегический менеджмент» на английском языке

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Работа

1.03.2003 – 19.04.2004 г.Кокчетав,

Республиканский Центр Геологической

Информации «Казгеоинформ»

Должность: переводчик технических текстов

Май 2004 г. – май 2005 г.

г.Кокчетав

Ресурсный Центр «Глобус»

Должность: переводчик экономических и юридических текстов

СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ

СЕРТИФИКАТ ОПЕРАТОРА ЭВМ

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: РУССКИЙ (родной)

АНГЛИЙСКИЙ (в совершенстве)

ЦЕЛЬ: ДОБИТЬСЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Кроме языкового образования также имею ещё и высшее экономическое образование, что позволяет мне выполнять переводы по данной тематике действительно профессионально.