КИРНОС НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:
Дата рождения: 09.05.1984
Национальность: русский
Семейное положение: холост
ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ
2001 – 2005 гг. Кокчетавский Институт Экономики
и менеджмента
Квалификация: менеджер-переводчик
Защитил дипломный проект на тему «Стратегический менеджмент» на английском языке
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Работа
1.03.2003 – 19.04.2004 г.Кокчетав,
Республиканский Центр Геологической
Информации «Казгеоинформ»
Должность: переводчик технических текстов
Май 2004 г. – май 2005 г.
г.Кокчетав
Ресурсный Центр «Глобус»
Должность: переводчик экономических и юридических текстов
СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ
СЕРТИФИКАТ ОПЕРАТОРА ЭВМ
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ: РУССКИЙ (родной)
АНГЛИЙСКИЙ (в совершенстве)
ЦЕЛЬ: ДОБИТЬСЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кроме языкового образования также имею ещё и высшее экономическое образование, что позволяет мне выполнять переводы по данной тематике действительно профессионально.