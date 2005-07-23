Комплексное решение бизнеса в интернет!

Велеколепный зароботок!

- мультиязычный бизнес-центр

- Интернет-супермаркет Intway World

- Интернет-магазин своей продукции с возможностью подключения своего доменного имени

- конструктор-сайтов, форум, гостевая книга, фотоальбом , блог, счетчики, голосование, статистика, рассылки, собственный Е-мэйл, новости

- стандартный хостинг

- дисковое пространство 1000 Мб

- почтовые ящики *@username.* без ограничений при наличии своего домена

- платежная карта IntwayCard

- лицевой счет

- платежная система с возможностями внутренних и внешних переводов

- участие в Глобальной бонусной программе

- терминал для доступа к торгам на мировых биржах акциями и финансовыми инструментами

- контрольная панель для внутренних торгов внутри системы

- инвестирование денежных средств по доверительному управлению, согласно предложенных программам.