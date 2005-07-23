Комплексное решение бизнеса в интернет!
Велеколепный зароботок!
- мультиязычный бизнес-центр
- Интернет-супермаркет Intway World
- Интернет-магазин своей продукции с возможностью подключения своего доменного имени
- конструктор-сайтов, форум, гостевая книга, фотоальбом , блог, счетчики, голосование, статистика, рассылки, собственный Е-мэйл, новости
- стандартный хостинг
- дисковое пространство 1000 Мб
- почтовые ящики *@username.* без ограничений при наличии своего домена
- платежная карта IntwayCard
- лицевой счет
- платежная система с возможностями внутренних и внешних переводов
- участие в Глобальной бонусной программе
- терминал для доступа к торгам на мировых биржах акциями и финансовыми инструментами
- контрольная панель для внутренних торгов внутри системы
- инвестирование денежных средств по доверительному управлению, согласно предложенных программам.