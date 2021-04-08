Успехи:
за 4 года проработал более 130 проектов, собрал более 500 семантических ядер, оптимизировал более 150 сайтов, сделал более 300 внутренних и внешних аудитов.
В результате удалось достичь на 95% проектов:
Улучшение видимости сайта в органической выдаче, средний показатель 70-80% семантики в ТОП-10.
Увеличение лидов и конверсий.
Увеличение количества целевых посетителей сайта.
Увеличение количества заявок и звонков.
Снижение затрат на привлечение клиентов.
Повышение узнаваемости бренда.
Что умею:
Полностью веду работы по SEO продвижению.
Консультирую клиента по поводу настройки поисковой оптимизации.
Знание front-end разработки, HTML, CSS, JavaScript, PHP, JavaScript, веб-дизайн.
Высокий уровень владения функционалом CMS Wordpress, Joomla, Bitrix, OpenCart, MOD X.
LSI-копирайтинг
Собственная стратегия оптимизации и продвижения, как под Yandex, так и под Google, в том числе на Западе
Владею большим количеством софтов для SEO
Использую сервисы для анализа сайтов и конкурентов
Умею работать с ссылочными биржами, знаю как разместить мощную ссылку, как нарастить профиль без санкций и на голову выше конкурентов
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