SEO Продвижение сайтов, интернет-магазинов. Вывод в Топ5 Google/Яндекс

Успехи:

 за 4 года проработал более 130 проектов, собрал более 500 семантических ядер, оптимизировал более 150 сайтов, сделал более 300 внутренних и внешних аудитов.

В результате удалось достичь на 95% проектов:

Улучшение видимости сайта в органической выдаче, средний показатель 70-80% семантики в ТОП-10.

Увеличение лидов и конверсий.

Увеличение количества целевых посетителей сайта.

Увеличение количества заявок и звонков.

Снижение затрат на привлечение клиентов.

Повышение узнаваемости бренда.

Что умею:

Полностью веду работы по SEO продвижению.

Консультирую клиента по поводу настройки поисковой оптимизации.

Знание front-end разработки, HTML, CSS, JavaScript, PHP, JavaScript, веб-дизайн.

Высокий уровень владения функционалом CMS Wordpress, Joomla, Bitrix, OpenCart, MOD X.

LSI-копирайтинг

Собственная стратегия оптимизации и продвижения, как под Yandex, так и под Google, в том числе на Западе

Владею большим количеством софтов для SEO

Использую сервисы для анализа сайтов и конкурентов

Умею работать с ссылочными биржами, знаю как разместить мощную ссылку, как нарастить профиль без санкций и на голову выше конкурентов