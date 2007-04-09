Займусь переводом текста с немецкого и английского; переводом информации в цифровой формат (книг, графики и т.п.); разработкой web-сайта; редактированием видео, и графики а так же текста; возможна обработка почты. Выполню написание статьи (технические).

Имею мултимедийный комьютер, сканер, ц. камеру, тюнер для захвата видео, почтовый ящик 1 GB для хранения документов и прямого доступа через сеть, факс (он-лайн).

Имею навыки работы в след-х программах: MS Office 2000/XP, Namo web editor, Xara 3d 6, Photoshop CS, Gimp 2.0