Профессиональные навыки:

• Квалификация оператора компьютерной графики. Защитила выпускную работу по

теме «Двумерный ролик «Мир анимации»

• Диплом лауреата «ПОИСК-2001», секция «Новые информационные технологии»

• Участник IV Всероссийского Фестиваля Визуальных Искусств

• Участник «Аниграф – Телекино’ 2000»

• Диплом за 1 место в 2D-анимации фестиваля «Аниграф – Телекино' 2001»

• Участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы»

• Включена в справочник «Лучшие выпускники учебных заведений 2001»

• Диплом лауреата фестиваля «Юные таланты московии»

• Лауреат премии Московского комитета образования как победитель

интеллектуальных соревнований 2001 года

• Навыки рисования от руки

• Знание компьютера:

- офисные приложения

- графические пакеты (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Flash)

- Internet-технологии

- сетевые технологии

- опыт работы с графическим планшетом

- опыт предпечатной подготовки

Знание иностранного языка:

Английский

Личные данные:

Исполнительная, к работе отношусь ответственно и аккуратно, готова к

обучению, освоению нового.

Портфолио:

http://permyakova.mylivepage.ru/image