Профессиональные навыки:
• Квалификация оператора компьютерной графики. Защитила выпускную работу по
теме «Двумерный ролик «Мир анимации»
• Диплом лауреата «ПОИСК-2001», секция «Новые информационные технологии»
• Участник IV Всероссийского Фестиваля Визуальных Искусств
• Участник «Аниграф – Телекино’ 2000»
• Диплом за 1 место в 2D-анимации фестиваля «Аниграф – Телекино' 2001»
• Участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы»
• Включена в справочник «Лучшие выпускники учебных заведений 2001»
• Диплом лауреата фестиваля «Юные таланты московии»
• Лауреат премии Московского комитета образования как победитель
интеллектуальных соревнований 2001 года
• Навыки рисования от руки
• Знание компьютера:
- офисные приложения
- графические пакеты (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Flash)
- Internet-технологии
- сетевые технологии
- опыт работы с графическим планшетом
- опыт предпечатной подготовки
Знание иностранного языка:
Английский
Личные данные:
Исполнительная, к работе отношусь ответственно и аккуратно, готова к
обучению, освоению нового.
Портфолио: