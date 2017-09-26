Делай то, что ты любишь и люби то, что ты делаешь!

Добрый день, меня зовут Сергей! Уже более 5 лет я занимаюсь почти профессиональным монтажем. Что я имею ввиду, под понятием "почти профессиональным"? Я не монтировал какие-то новости, или спецвыпуски, это была простая, ну иногда и сложная, но увлекательная для меня работа. 5 лет владею навыком монтажа и пользуюсь программой Sony Vegas, не использую продукты компании Adobe, так как считаю достаточным функционал Sony Vegas, с установленными у меня почти 10-ю плагинами. Значит мои навыки в принципе, такие же, как и у простого видеомонтажера: а это нарезка видео, подставление музыки, текст, видеоэфекты, переходы, запись звука ( озвучки ) если она нужна.

Скажу честно, подхожу я к этому очень серьезно и с креативной стороны, так как не мало уже этим занимаюсь и мне это очень нравится!

Буду рад исполнить вашу работу)

С уважением Сергей!