sergei_shishanov

- опыт работы с FPGA фирмы Xilinx (Virtex 4, 5), Altera (Stratix II, Cyclone III, V, 10) на частотах до 250 МГц,

- опыт программирования DSP-процессоров TigerSharc и контроллеров STM32

- опыт реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов на FPGA и DSP (FFT, цифровые фильтры, режекторы, компенсаторы, накопители и т.д.)

- опыт разработки и моделирования систем цифровой обработки сигналов в среде Matlab

- опыт работы с переферийными устройствами

- знание С/С++

- знакомство с протоколами передачи I2C, SPI, UDP