sergey0302

Контактная информация:
Адрес: г.Киев
Телефон: дом. +38 044 5128889
Мобильный телефон: (097)2621572
e-mail: [email protected], [email protected]
Дата рождения: 03 февраля 1979 г.
Желаемая область деятельности: финансы, банк.
Желаемая должность: менеджер, экономист, др. связанная с экономической деятельностью предприятия, специалист по обслуживанию компьютерной техники, администратор, специалист по развитию отделений.
Опыт работы:
Октябрь 2005 г. – по настоящее время – ООО “Укрпромбанк” Главный Банк (г.Киев), должность: ведущий специалист отдела торгового эквайринга.
Обязанности:
• Обслуживание и установка терминалов в торговых точках
• Обучение персонала филиалов и торговцев;
• Формирование отчетов и др.
Сентябрь 2003 г. – Октябрь 2005г. – КБ „ПриватБанк”, Хмельницкий филиал, Каменец-Подольское отделение; должность: операционист > консультант > менеджер > ведущий менеджер отдела продвижения банковских продуктов.
Обязанности:
• сопровождение банковских программ, направленных на продвижение карточных продуктов;
• формирование отчетности, проведение презентаций;
• предоставление консультаций и обслуживание владельцев личных, зарплатных, пенсионных и социальных пластиковых карт;
• разбор спорных ситуаций с владельцами карт;
• поиск и привлечение новых клиентов на обслуживание;
• координация работы и руководство сотрудниками, которые занимаются продвижение а также социальными, и пенсионными картами (функции начальника отдела продвижения);
• исполнение обязанностей заместителя управляющего по индивидуальному бизнесу во время его отсутствие (отпуск, больничный);
• написание дополнительных программ для более эффективной работы отделения.
2004-2005 г.г. Филиал “Каменец-Подольского ДЕУ”; должность: программист.
Обязанности:
• написание и сопровождения бухгалтерских программ.
2001-2005 г.г. Гимназия г. Каменца-Подольский, должность: учитель информатики.
2004-2005 г.г. “ТИК ТИО №193”, должность: системный администратор.
2003.г. “Каменец-Польский гослесгосп”, должность: программист
2002-2003 г.г. “Управление Пенсионного фонда в Каменец-Подольском районе”, должность: главный специалист системотехник.
2001-2002 г.г. “ООО Дека”, должность: инженер-программист.
Общий стаж трудовой деятельности – 6 лет, стаж работы в банке – 2,5 года.
Образование:
1996 г. – 2001 г. – Каменец-Подольский государственный педагогический университет, специальность "Педагогика и методика среднего образования математика и основы информатики", диплом с отличием.
Владение языками: украинский (родной), русский (свободный), английский (на уровне читания технической литературы).
Дополнительная информация:
Водительские права категории B.
Языки программирования: Delphi, FoxPro, VBA, PHP, HTML, продукты: Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Word, Photoshop, Интернет и др. Операционный системы: Windows, Linux, Unix, Novel.
Личные качества: быстро усваиваю новые направления деятельности, аккуратность, активность, вежливость, внимательность, дисциплинированность, доброжелательность, целеустремленность, честность, энергичность, умение управлять группой людей.