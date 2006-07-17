sergey0302

Контактная информация:

Адрес: г.Киев

Телефон: дом. +38 044 5128889

Мобильный телефон: (097)2621572

e-mail: [email protected], [email protected]

Дата рождения: 03 февраля 1979 г.

Желаемая область деятельности: финансы, банк.

Желаемая должность: менеджер, экономист, др. связанная с экономической деятельностью предприятия, специалист по обслуживанию компьютерной техники, администратор, специалист по развитию отделений.

Опыт работы:

Октябрь 2005 г. – по настоящее время – ООО “Укрпромбанк” Главный Банк (г.Киев), должность: ведущий специалист отдела торгового эквайринга.

Обязанности:

• Обслуживание и установка терминалов в торговых точках

• Обучение персонала филиалов и торговцев;

• Формирование отчетов и др.

Сентябрь 2003 г. – Октябрь 2005г. – КБ „ПриватБанк”, Хмельницкий филиал, Каменец-Подольское отделение; должность: операционист > консультант > менеджер > ведущий менеджер отдела продвижения банковских продуктов.

Обязанности:

• сопровождение банковских программ, направленных на продвижение карточных продуктов;

• формирование отчетности, проведение презентаций;

• предоставление консультаций и обслуживание владельцев личных, зарплатных, пенсионных и социальных пластиковых карт;

• разбор спорных ситуаций с владельцами карт;

• поиск и привлечение новых клиентов на обслуживание;

• координация работы и руководство сотрудниками, которые занимаются продвижение а также социальными, и пенсионными картами (функции начальника отдела продвижения);

• исполнение обязанностей заместителя управляющего по индивидуальному бизнесу во время его отсутствие (отпуск, больничный);

• написание дополнительных программ для более эффективной работы отделения.

2004-2005 г.г. Филиал “Каменец-Подольского ДЕУ”; должность: программист.

Обязанности:

• написание и сопровождения бухгалтерских программ.

2001-2005 г.г. Гимназия г. Каменца-Подольский, должность: учитель информатики.

2004-2005 г.г. “ТИК ТИО №193”, должность: системный администратор.

2003.г. “Каменец-Польский гослесгосп”, должность: программист

2002-2003 г.г. “Управление Пенсионного фонда в Каменец-Подольском районе”, должность: главный специалист системотехник.

2001-2002 г.г. “ООО Дека”, должность: инженер-программист.

Общий стаж трудовой деятельности – 6 лет, стаж работы в банке – 2,5 года.

Образование:

1996 г. – 2001 г. – Каменец-Подольский государственный педагогический университет, специальность "Педагогика и методика среднего образования математика и основы информатики", диплом с отличием.

Владение языками: украинский (родной), русский (свободный), английский (на уровне читания технической литературы).

Дополнительная информация:

Водительские права категории B.

Языки программирования: Delphi, FoxPro, VBA, PHP, HTML, продукты: Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Word, Photoshop, Интернет и др. Операционный системы: Windows, Linux, Unix, Novel.

Личные качества: быстро усваиваю новые направления деятельности, аккуратность, активность, вежливость, внимательность, дисциплинированность, доброжелательность, целеустремленность, честность, энергичность, умение управлять группой людей.