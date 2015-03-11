sergey9198

Разумная цена, отличное качество!

Привет! Меня зовут Сергей, и я дизайнер. Основное направление полиграфия. А если быть точнее, я с радостью сделаю для вас продающие визитки, флаеры, листовки и другие виды наружной и внутренней рекламы. Так же помогу оформить группу вконтакте, создать интернет баннеры, отредактирую ваши фото, и создам отличные ecvaver для ваших информационных продуктов. К работе отношусь серьезно, стараюсь выполнить все качественно и в срок.

Постоянно пополняю багаж своих знаний, и повышаю профессионализм. Заказываю дизайн ваших продуктов у меня, вы можете быть уверенны, что все будет выполнено таким образом, что бы ваши клиенты действительно покупали ваши товары и услуги. С моими работами вы можете познакомится в портфолио.