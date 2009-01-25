serginho87

Личные данные:

ФИО: Поликарпов Сергей Алексеевич, 21 год.

Год рождения: 1987г.

Семейное положение: Не женат

Место проживания: Украина, Луганская обл.

e-mail: [email protected]

ICQ: 394947869

Образование:

Полное среднее, высшее - степень бакалавра

(1994-2004) - многопрофильная гимназия - с отличием

(2004–наст.время) - ДГТУ, факультет автоматизации и электронных систем, специальность «Электронные системы» - 5 курс.

Дополнительные данные:

Английский язык: IELTS – Intermediate

ПК, знание ПО:

• Опыт работы и использования ПК – около 6 лет.

• Интернет

Кабельный Интернет, 2Мбит/сек. Доступ постоянный.