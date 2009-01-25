serginho87

Личные данные:
ФИО: Поликарпов Сергей Алексеевич, 21 год.
Год рождения: 1987г.
Семейное положение: Не женат
Место проживания: Украина, Луганская обл.
e-mail: [email protected]
ICQ: 394947869
Образование:
Полное среднее, высшее - степень бакалавра
(1994-2004) - многопрофильная гимназия - с отличием
(2004–наст.время) - ДГТУ, факультет автоматизации и электронных систем, специальность «Электронные системы» - 5 курс.
Дополнительные данные:
Английский язык: IELTS – Intermediate
ПК, знание ПО:
• Опыт работы и использования ПК – около 6 лет.
• Интернет
Кабельный Интернет, 2Мбит/сек. Доступ постоянный.