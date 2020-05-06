Фотограф

Я коммерческий фотограф. Опыт работы в рекламной предметной и фэшн фотографии. Успешное сотрудничество с компаниями: ТМ "Гощанські ковбаси", ВПК Украина (чай EDEMS), ТМ Amberial, TOP Cosmetics Ukraine. Съемка лукбуков для дизайнера Ganna Pika и интернет-магазина the_corner_visit с коллекцией Paul&Shark.

В прошлом учился в художественной школе и фотошколе. Творчески подхожу к любому заданию с правильным понятием композиции, построения кадра, свето-теневого рисунка. Самостоятельно выполняю полный комплекс услуг включая: разработку концепции проекта, подбор реквизита, построение композиции и схемы освещения, фотосъемку, обработку фотографий. Постоянно учусь новому и совершенствуюсь через тематические интернет сайты, Youtube.

Ответственный (большое внимание уделяю подготовке к фотосессии, даже не в рабочее время). Исполнительный (если поставлена задача снять проект в стиле ретро, например, я обойду все барахолки, чтобы найти лучший реквизит). Общительный, коммуникабельный, дружелюбный.