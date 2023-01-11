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Сергей Кравець
sergksv
sergksv
52 года
Украина
/
Днепр
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
Проеутування, Конструктуваня, Моделинг, Машинобудуваня
Мої роботи можна подивитися тут...
Портфолио
Все категории
Вузол підйому перевороту
568 просмотров
Підйомник
557 просмотров
Стрічковий конвеєр
559 просмотров
Машиностроение
нет отзывов
$3/час
от $3
от 1 часа
#56
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