sergksv

Сергей Кравець sergksv

 
52 годаУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Проеутування, Конструктуваня, Моделинг, Машинобудуваня

Мої роботи можна подивитися тут...

Портфолио
Машиностроение
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#56