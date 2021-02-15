serjobatso

Ведение Телеграмм канала, группы ВК

Работаю практически в любых тематиках. Главное, чтобы ничего противозаконного!Если вы не знаете, как создать паблик, канал и т.д, то я подскажу вам, как это все сделать. Можем договорится на дополнительные услуги по типу оформление группы, канала. За доп. плату.Выкладка постов, общение за пользователями группы, канала. Ответы на их вопросы, все это входит в мои задачи. Заранее с вами обговариваем оформление постов. Возможные вопросы пользователей. С какой регулярностью нужно будет выкладывать посты.Буду постоянно с вами на связи. Могу давать различные советы вам по более грамотному подходу к созданию вашей группы или вашего канала. Буду без проблем отвечать на ваши вопросы связанные с вашей группой или каналом. Главное не стесняйтесь!ТАРГЕТ не настраиваю! Поэтому по поводу раскрутки вашей группы или канала обращаться не ко мне! Привлечением новых подписчиков я не занимаюсь. Возможно пока что.Выплата за услуги раз в неделю, каждую ПЯТНИЦУ. Минимум 1000 рублей. Если мы с вами договариваемся работать, то я прошу у вас предоплату в размере 50% от недельной выплаты. Для того, чтобы я убедился, что вы готовы со мной работать.