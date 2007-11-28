Web-программист с приличным опытом работы (более 5 лет) ищет удалённую работу. Работаю с PHP, MySQL, Flash, XML, Delphi, HTML, JavaScript, CSS, AJAX. Разбираюсь в настройке Apache 1.3-2.0, как под Windows, так и под Linux. Умею работать с файлами .htaccess: mod_rewrite, аутентификация и пр. Могу написать практически любой граббер контента с других сайтов. Умею верстать любой уже готовый дизайн. Имею огромный опыт в написании CMS и модулей для уже существующих. Принимал прямое и костевенное очастие в разработке или оформлении огромного числа интернет проектов (см. Портфолио). Разрабатываю сайты от 150$ и выше - всё зависит от сложности проекта.

Быстро выполняю свою работу и качественно. После создания сайта, за невысокую стабильную плату(1000 руб. в месяц) занимаюсь поддержкой сайта. Каждый мой сайт выпускается вместе высокофункциональной административной панелью, где для изменения доступен практически любой контент.

Недостаточно просто выпустить сайт, нужно чтобы о нём узнали другие. Поэтому я также обеспечиваю раскрутку сайтов. Сюда входит: прописывание сайта в крупнейших и основных поисковиках и каталогах мирового интернета и применение своих секретов для улучшения индексации и поднятия сайта на первые строчки поисковиков. В вопросе раскуртки имею огромнейший опыт, т.к. "раскрутил" большое количество интернет проектов.

И это ещё не полный список того, чем я занимался и что умею. Поэтому если вы заинтересовались - пишите на [email protected] . Ещё раз укажу, на то что мне нужна именно удалённая работа.