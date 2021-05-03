Моя цель - создать качественный, работоспособный, удобный продукт.
Время. Сейчас для людей самое важное - это время. Всегда готовьте продукт в оговоренное время.
Цена: рынок ИТ сейчас очень быстро расширяется. Поэтому конкуренция усиливается. Конечно, цена - это главный фактор после качества. Предлагая вам понравившуюся цену - это тоже наше достижение.
Гарантия нашей работы: Мы откликаемся на каждую нашу работу в любое время и в любой ситуации. При обнаружении дефекта мы бесплатно и быстро исправим его.
Щедрость: в некоторых случаях мы можем делать определенные вещи бесплатно или предлагать бонусы
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @uzseven
Технология который я использую: HTML5, CSS3, SASS, БЕМ, jQuery, Git, AJAX, PHP, MySQL, Figma, Adove Photoshop
Образование: Высшие
Портфолио: https://uzseven.uz/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @uzseven