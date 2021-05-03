Верстка адаптивный, подходящих сайт для всех устройств, веб программирования с АДМИНКА ми.

Моя цель - создать качественный, работоспособный, удобный продукт.

Время. Сейчас для людей самое важное - это время. Всегда готовьте продукт в оговоренное время.

Цена: рынок ИТ сейчас очень быстро расширяется. Поэтому конкуренция усиливается. Конечно, цена - это главный фактор после качества. Предлагая вам понравившуюся цену - это тоже наше достижение.

Гарантия нашей работы: Мы откликаемся на каждую нашу работу в любое время и в любой ситуации. При обнаружении дефекта мы бесплатно и быстро исправим его.

Щедрость: в некоторых случаях мы можем делать определенные вещи бесплатно или предлагать бонусы

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @uzseven

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Технология который я использую: HTML5, CSS3, SASS, БЕМ, jQuery, Git, AJAX, PHP, MySQL, Figma, Adove Photoshop

Образование: Высшие

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Портфолио: https://uzseven.uz/

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @uzseven