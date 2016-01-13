sgorskov85

Сергей Горшков sgorskov85

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Юридические, бухгалтерские и оценочные услуги

В услуги по государственной регистрации юридических лиц (ООО, ПАО, АО, НКО) входит:

  • консультация по вопросам, связанным с учреждением юридического лица, в том числе по вопросам определения фирменного наименования и определения места нахождения юридического лица;
  • предоставление образца гарантийного письма на «юридический адрес» (при необходимости);
  • подбор кодов видов экономической деятельности, вносимых в реестр юридических лиц в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
  • подготовка документов для перехода на упрощенную систему налогообложения (при необходимости);
  • подготовка документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица на основании разработанных типовых документов;
  • формирование «Регистрационного дела» — комплекта документов, необходимых для прохождения процедуры государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе;
  • сопровождение заявителя в уполномоченном государственном регистрирующем органе при представлении Регистрационного дела;
  • изготовление одной основной печати юридического лица на обычной оснастке;
  • получение информационного письма Росстата в территориальном органе Росстата;
  • подготовка бланков сообщения (по одному экземпляру) об открытии банковского счета по установленной форме (в бланк сообщения вносятся только сведения о зарегистрированном юридическом лице и его руководителе), направляемых в территориальный налоговый орган по месту учета юридического лица, а также в территориальные органы государственных внебюджетных фондов (ФСС, ПФР).
В услуги по регистрации ИП входит:

  • консультация по выбору кодов ОКВЭД, наиболее соответствующих осуществляемым видам деятельности (не более 10) в соответствии с классификатором ОКВЭД;
  • формирование комплекта документов;
  • консультация по определению объекта УСН (6 % — доходы или 15 % — доходы, уменьшенные на величину расходов);
  • переход на упрощенную систему налогообложения и перечисление в бюджет государственной пошлины;
  • организационное обеспечение подачи документов физическим лицом в регистрирующий орган либо подача документов по доверенности;
  • получение свидетельства о регистрации ИП и иных документов по доверенности в день их выдачи;
  • изготовление одной печати на обычной оснастке;
  • формирование бланков уведомлений об открытии расчетного счета для территориальной ИФНС и Пенсионного фонда.
Услуги по реорганизации ЮЛ в следующих формах:

  • слияние;
  • присоединение;
  • разделение;
  • выделение;
  • преобразование.
Бухгалтерские услуги
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$1/час
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Финансовые услуги
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$1/час
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Юридические услуги
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$1/час
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