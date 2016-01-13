Юридические, бухгалтерские и оценочные услуги
В услуги по государственной регистрации юридических лиц (ООО, ПАО, АО, НКО) входит:
- консультация по вопросам, связанным с учреждением юридического лица, в том числе по вопросам определения фирменного наименования и определения места нахождения юридического лица;
- предоставление образца гарантийного письма на «юридический адрес» (при необходимости);
- подбор кодов видов экономической деятельности, вносимых в реестр юридических лиц в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
- подготовка документов для перехода на упрощенную систему налогообложения (при необходимости);
- подготовка документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица на основании разработанных типовых документов;
- формирование «Регистрационного дела» — комплекта документов, необходимых для прохождения процедуры государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе;
- сопровождение заявителя в уполномоченном государственном регистрирующем органе при представлении Регистрационного дела;
- изготовление одной основной печати юридического лица на обычной оснастке;
- получение информационного письма Росстата в территориальном органе Росстата;
- подготовка бланков сообщения (по одному экземпляру) об открытии банковского счета по установленной форме (в бланк сообщения вносятся только сведения о зарегистрированном юридическом лице и его руководителе), направляемых в территориальный налоговый орган по месту учета юридического лица, а также в территориальные органы государственных внебюджетных фондов (ФСС, ПФР).
- консультация по выбору кодов ОКВЭД, наиболее соответствующих осуществляемым видам деятельности (не более 10) в соответствии с классификатором ОКВЭД;
- формирование комплекта документов;
- консультация по определению объекта УСН (6 % — доходы или 15 % — доходы, уменьшенные на величину расходов);
- переход на упрощенную систему налогообложения и перечисление в бюджет государственной пошлины;
- организационное обеспечение подачи документов физическим лицом в регистрирующий орган либо подача документов по доверенности;
- получение свидетельства о регистрации ИП и иных документов по доверенности в день их выдачи;
- изготовление одной печати на обычной оснастке;
- формирование бланков уведомлений об открытии расчетного счета для территориальной ИФНС и Пенсионного фонда.
- слияние;
- присоединение;
- разделение;
- выделение;
- преобразование.
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