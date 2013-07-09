Если Вам необходим сайт на самой стабильной и удобной CMS, Вы сделали правильный выбор.
Это полностью бесплатное программное решение. Drupal является абсолютным победителем Packt Open Source CMS.
Drupal – лучшая в мире открытая система управления сайтом, на которой работает огромное количество сайтов. Некоторые из них:
http://www.whitehouse.gov/ (Белый дом)
http://www.harvard.edu/ (Гарвард)
http://www.michaeljackson.com/ (Майкл Джексон)
Все сайты представленные в моем портфолио на Drupal и сделаны "под ключ":
Управления внутренних дел Могилевского облисполкома
Организация "GermanMedical"
Diablo 3
Недвижимость в Германии
Каталог предприятий Stal.by
Могилевский информационно-развлекательный портал
Магазин-студия для хобби и творчества
Городской информационный портал
Ваш новый дом