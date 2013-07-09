Разработка сайтов Системы администрирования CMS / Программирование / Дизайн

Если Вам необходим сайт на самой стабильной и удобной CMS, Вы сделали правильный выбор.

Это полностью бесплатное программное решение. Drupal является абсолютным победителем Packt Open Source CMS.

Drupal – лучшая в мире открытая система управления сайтом, на которой работает огромное количество сайтов. Некоторые из них:

http://www.whitehouse.gov/ (Белый дом)

http://www.harvard.edu/ (Гарвард)

http://www.michaeljackson.com/ (Майкл Джексон)

Все сайты представленные в моем портфолио на Drupal и сделаны "под ключ":

Управления внутренних дел Могилевского облисполкома

www.uvd.mogilev.by/

Организация "GermanMedical"

www.german-medical.ru/

Diablo 3

www.d3.by/

Недвижимость в Германии

www.berlin-realestate.ru/

Каталог предприятий Stal.by

www.stal.by/

Могилевский информационно-развлекательный портал

www.222.by

Магазин-студия для хобби и творчества

www.hobbyland.by/

Городской информационный портал

www.vmoskve.eu/

Ваш новый дом

www.vashnovydom.ru