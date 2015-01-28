Поиндашоева Шахноз Оризшоевна
Цель работы: работа в качестве фрилансера
Личная информация
Место проживания: Германия, Фрайберг
Образование: Высшее
Семейное положение: замужем.
Пол: женский
Образование
2013 по нв- Технический Университет Горной Академии г. Фрайберг, Германия Мастер Бизнес Администрирования, программа "International Management of Resources and Environment/ Международное Управление Ресурсами и Окружающей средой"
2004-2009 - Российско-Таджикский Славянский Университет, факультет: экономический,
отделение: Финансы и Кредит.
2008-2009 - Языковой центр Университета Центральной Азии, Таджикистан
Направление языкового курса: деловой английский язык
1993-2004- Средняя школа №20 им А.С. Пушкина , Душанбе, Таджикистан
Опыт работы
2002-2003 Внешнеэкономический банк " Таджиксодиротбанк", Душанбе, Таджикистан
Должность: стажер
2004-2009 ООО " Ориен-адвентур" , Душанбе, Таджикистан
Должность: помощник финансиста
2010- 2011 Культурный центр г. Душанбе, Таджикистан
Должность: главный финансист
Знание языков
Русский - в совершенстве
Английский- уровень Upper Intermediate
Немецкий- со словарем
Компьютерные навыки - Windows XP,. WS7/ WS8, MS Office - 2003/2007/ 2010, (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), Open Office, Photoshop, Coreldraw, базовый уровень HTML.
Увлечения
Художественные книги
Занятие йогой
Езда верхом
Дополнительная информация
Водительские права: Категория B