Поиндашоева Шахноз Оризшоевна

Цель работы: работа в качестве фрилансера

Личная информация

Место проживания: Германия, Фрайберг

Образование: Высшее

Семейное положение: замужем. ﻿﻿

Пол: женский

Образование

2013 по нв- Технический Университет Горной Академии г. Фрайберг, Германия Мастер Бизнес Администрирования, программа "International Management of Resources and Environment/ Международное Управление Ресурсами и Окружающей средой"

2004-2009 - Российско-Таджикский Славянский Университет, факультет: экономический,

отделение: Финансы и Кредит.

2008-2009 - Языковой центр Университета Центральной Азии, Таджикистан

Направление языкового курса: деловой английский язык

1993-2004- Средняя школа №20 им А.С. Пушкина , Душанбе, Таджикистан

Опыт работы

2002-2003 Внешнеэкономический банк " Таджиксодиротбанк", Душанбе, Таджикистан

Должность: стажер

2004-2009 ООО " Ориен-адвентур" , Душанбе, Таджикистан

Должность: помощник финансиста

2010- 2011 Культурный центр г. Душанбе, Таджикистан

Должность: главный финансист

Знание языков

Русский - в совершенстве

Английский- уровень Upper Intermediate

Немецкий- со словарем

Компьютерные навыки - Windows XP,. WS7/ WS8, MS Office - 2003/2007/ 2010, (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), Open Office, Photoshop, Coreldraw, базовый уровень HTML.

Увлечения

Художественные книги

Занятие йогой

Езда верхом

Дополнительная информация

Водительские права: Категория B