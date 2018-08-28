Дизайн и 3D визуализация корпусной мебели, составление конструкторской документации.
Более 10 лет занимаюсь конструированием и дизайном мебели на заказ по индивидуальным проектам.
Предлагаю услуги по проектированию корпусной мебели.
Дизайн и 3D визуализации мебели (PRO100).
Конструкторская документация (Базис мебельщик 8).
Для связи.
Mail: [email protected]
Тел., WhatsApp: +7(900)622-54-42
Дмитрий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн и 3D визуализация кухни.114 просмотров
- 3D визуализация и проектирование кухни.119 просмотров