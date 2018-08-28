Дизайн и 3D визуализация корпусной мебели, составление конструкторской документации.

Более 10 лет занимаюсь конструированием и дизайном мебели на заказ по индивидуальным проектам.

Предлагаю услуги по проектированию корпусной мебели.

Дизайн и 3D визуализации мебели (PRO100).

Конструкторская документация (Базис мебельщик 8).

Для связи.

Mail: [email protected]

Тел., WhatsApp: +7(900)622-54-42

Дмитрий.