25-летний стаж работы: вёрстка, обработка текста и фото, редактирование, макетирование

25-летний опытработы по вёрстке любых печатных изданий (газеты, журналы, книги, листовки, буклеты, справочники, реклама и т.п.).

Выпустил издания на русском, украинском, латышском, чешском, немецком, французском, польском, бухарско-еврейском, английском, итальянском, испанском языках и на иврите.

Разработал «мастера» для более 100 изданий.

Профессионально сканирую и обрабатываю изображения.

Перевожу сканированные тексты в «живые».

Сейчас работаю в двух израильских газетах.

Два года верстал на английском языке газету для Нью-Йорка.