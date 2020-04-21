sheljahhovska

Статьи, тексты для блогов и соцсетей

Привет, меня зовут Полина Шеляховска.

Вы цените свое время и средства? Отлично, а я — свои. Поэтому перейдем сразу к делу.

У меня вы можете заказать статьи, тексты для соцсетей и блогов.

Качество вашего проекта — лучшая реклама и рекомендация для меня.

Я не беру в работу темы, в которых не разбираюсь. Вам не придется волноваться о том, что будут использованы недостоверные факты или непроверенная информация. Я внимательно отношусь к тому, чтобы все материалы были компетентны и выполняли свою функцию.

Для меня важно, чтобы итоговый продукт отражал мою квалификацию и приносил пользу вам. Поэтому я стремлюсь работать в тандеме с заказчиком — обсуждать ожидания и цели, уточнять детали, общаться с экспертами.

Моя цель — долгосрочные отношения с клиентом.

Я ценю свое и ваше время, поэтому планирую свой график, слежу за сроками.

Меня интересует судьба выполненного заказа, поэтому я всегда учту ваши пожелания, внесу правки, доработаю продукт согласно ТЗ, дополню уже готовые проекты.

Я верю в то, что долгосрочное сотрудничество строится на взаимном уважении.

Посмотреть примеры моих работ можно здесь https://clck.ru/ME3d6

Оплата в рамках сайта, WMR или Paypal.

Связь:

[email protected]

Telegram Polina Sheljahovska, +37255564285

Пишите, и мы обсудим ваш заказ.

С уважением.

Спасибо за внимание!